В Татарстане до конца года запустят мусульманский телеканал

Первый в России исламский региональный кабельный телеканал "Хузур ТВ" запустят в Татарстане до конца 2017 года. Об этом сообщил сегодня муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

- Сейчас нарабатывается контент, пока через интернет [идет вещание]. В скором времени запустим [телеканал], точно до конца этого года, - сказал он в ходе пятого Международного форума преподавателей мусульманских образовательных организаций в Болгаре, передает ТАСС.

По словам муфтия, программы на канале будут выходить на русском и татарском языках.

Данный телеканал позволит популяризировать духовно-нравственные ценности и национальную культуру мусульманских народов России.

Напомним, впервые о создании телеканала стало известно еще весной. Тогда советник муфтия Татарстана по информационной политике Ришат Хамидуллин говорил, что "телевидение будет работать по трем направлениям: просветительское, антиэкстремистское и патриотическое".