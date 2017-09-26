В Татарстане подан иск о банкротстве «ВИМ Авиа», владельцы которого покинули Россию

Самолеты авиакомпании продолжат регулярные полеты до 15 октября

Мосстройэкономбанк в лице конкурсного управляющего Госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» подал иск в Арбитражный суд Татарстана о признании авиакомпании «ВИМ Авиа» банкротом. Соответствующее заявление размещено в картотеке арбитражных дел. Заявление было подано 27 сентября. Банк просит взыскать с должника 88,3 миллиона рублей.

28 сентября Министерство транспорта сообщило, что самолеты авиакомпании «ВИМ Авиа» продолжат регулярные полеты до 15 октября, с 16-го числа перевозки прекратятся. Купившие билет смогут вернуть деньги.

Авиакомпания «ВИМ Авиа» 25 сентября объявила о прекращении чартерных рейсов, так как из-за долгов самолеты авиакомпании не смогли вылететь из аэропорта Домодедово. Оказалось, что перевозчик задолжал аэропорту около 500 млн руб. за обслуживание самолетов.

Кроме того, против руководства «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Должностных лиц авиакомпании заподозрили в получении 1 млн руб. за продажи билетов, несмотря на то что в компании знали об отсутствии денег на выполнение обязательств перед пассажирами.

Основатель авиакомпании Рашид Мурсекаев первое время участвовал в антикризисных мероприятиях, но 27 сентября перестал выходить на связь. Выяснилось, что он вместе со своей женой Светланой Мурсекаевой (владелец 99% акций) уехал из России.

Компания «ВИМ Авиа» зарегистрирована в Сабинском районе Татарстана, однако ее центральный офис находится в Москве.