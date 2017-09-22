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Компания зятя Равиля Зиганшина получила получила в аренду Кировскую дамбу и плотину

Компания зятя Равиля Зиганшина получила получила в аренду Кировскую дамбу и плотину
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Фото: pixabay.com

Компания ООО "Коаст", принадлежащая супругу дочери главы ПСО "Казань" Равиля Зиганшина, получила в аренду на 3 года Адмиралтейскую (Кировскую) дамбу и Верхнюю плотину на Казанке, об этом сообщается на сайте комитета земельных и имущественных отношений Казани.

Компания стала единственной, которая подала заявку на торги за право аренды, в итоге торги признали несостоявшимися, было решено заключить договор аренды без проведения аукциона.

Она получила 1,8 тыс. метров Адмиралтейской дамбы и 642 м плотины, за аренду которых заплатит 430,5 и 153,5 тыс. рублей соответственно.

Арендатора выбрали на 3 года. Стоимость платы за дамбу - 430,5 тысяч рублей в год, за второй - 153,5 тысяч.

По данным "Спарк-Интерфакс", "Коаст" занимается прокатом спортивного инвентаря, компания принадлежит Тимуру Зайнутдинову.

Напомним, ранее стало известно, что власти Казани заключат концессионное соглашение на Федосеевскую набережную сроком на 49 лет с ООО "Волжская концессионная компания". Владельцем ООО "Волжская концессионная компания"  является дочь гендиректора ПСО "Казань" Аделя Зайнутдинова.

Н. Вильданов, 25.09.2017, 15:22
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин25 сентября 2017, 15:35
Зачем?
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Горожанин25 сентября 2017, 15:36
В ответ на комментарий пользователя
проезд сделаю платный. тут ума много не надо. ставят шлагбаумы и посадят 3-4 узбеков и алга
0
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Горожанин25 сентября 2017, 15:42
Кому то Равиль не нравится, раз тут эта новость появилась.
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2
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Горожанин25 сентября 2017, 15:43
Крепостных еще ему не выписали?
0
1
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Горожанин25 сентября 2017, 15:43
Из сварщика в олигархи )
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Горожанин25 сентября 2017, 15:53
Затопят как Петербург
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