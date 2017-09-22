Компания зятя Равиля Зиганшина получила получила в аренду Кировскую дамбу и плотину

Компания ООО "Коаст", принадлежащая супругу дочери главы ПСО "Казань" Равиля Зиганшина, получила в аренду на 3 года Адмиралтейскую (Кировскую) дамбу и Верхнюю плотину на Казанке, об этом сообщается на сайте комитета земельных и имущественных отношений Казани.

Компания стала единственной, которая подала заявку на торги за право аренды, в итоге торги признали несостоявшимися, было решено заключить договор аренды без проведения аукциона.

Она получила 1,8 тыс. метров Адмиралтейской дамбы и 642 м плотины, за аренду которых заплатит 430,5 и 153,5 тыс. рублей соответственно.

Арендатора выбрали на 3 года. Стоимость платы за дамбу - 430,5 тысяч рублей в год, за второй - 153,5 тысяч.

По данным "Спарк-Интерфакс", "Коаст" занимается прокатом спортивного инвентаря, компания принадлежит Тимуру Зайнутдинову.

Напомним, ранее стало известно, что власти Казани заключат концессионное соглашение на Федосеевскую набережную сроком на 49 лет с ООО "Волжская концессионная компания". Владельцем ООО "Волжская концессионная компания" является дочь гендиректора ПСО "Казань" Аделя Зайнутдинова.