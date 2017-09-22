СМИ: Правительство РТ оплатило долги «ВИМ-Авиа», но полеты могут остановить уже сегодня

Дальнейшая судьба авиакомпании будет решаться в сегодня на правительственном уровне

Правительство Татарстана согласилось погасить долги авиакомпании «ВИМ-Авиа», зарегистрированной в Богатых Сабах, об этом сообщает The Bell со ссылкой на осведомленные источники в авиаотрасли.

При этом сегодня авиакомпания полностью может остановить работу, так как у компании нет средств на авиатопливо и аэропортовое обслуживание. Всего на понедельник в расписании «ВИМ-Авиа» заявлено 17 рейсов, из них 10 — после 12.00.

«Татнефть» поставит авиатопливо, поддержку проблемной авиакомпании также оказывает банк «Зенит».

Дальнейшая судьба «ВИМ-Авиа» будет решаться в сегодня на правительственном уровне.

23 сентября ситуацией вокруг задержки рейсов «ВИМ-Авиа» заинтересовался Следственный комитет России. Доследственную проверку поручил провести глава ведомства Александр Бастрыкин. Он «дал указание тщательно разобраться в причинах нарушения прав пассажиров и принять обоснованное процессуальное решение»

В тот же день глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что ведомство может лишить права летать за рубеж авиакомпании, допустившие многочисленные отмены и задержки рейсов.

О проблемах с перевозкой туристов стало известно в конце мая. Тогда начались многочасовые задержки рейсов перевозчика в Болгарию, Турцию и по другим направлениям.