Глава СКР поручил проверить данные о «картофельных» поборах в школе в Татарстане

При этом из школы ранее уже уволился дириктор

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о "картофельных" поборах с родителей в школе в Кукморском районе Татарстана.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Александр Бастрыкин "поручил тщательно изучить обстоятельства, озвученные в новостном выпуске федерального канала, о том, что в одном из районов Республики Татарстан директор общеобразовательной школы организовала поборы с родителей учеников".

В сюжете говорилось, что в бюджет на питание школьников заложили мизерную сумму, и директор просил родителей за каждого обучающегося ребенка сдавать по 16 кг картофеля в школьную столовую.

После обнародования информации директор школы уволился.

Сейчас проверка продолжается.