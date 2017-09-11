В Татарстане родители пожаловались на «картофельные» поборы в школе

В Куморе в одной из школ от родителей детей потребовали сдать 16 килограммов картошки или внести денежную сумму, об этом ProKazan.ru сообщил представитель правозащитной организации "Акцент", "горячую линию" по школьным поборам организовала "Зона права".

Родители из 29 регионов России жаловались на различные принудительные взносы — на учебники и рабочие тетради, охрану и уборку помещений.