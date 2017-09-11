В Татарстане родители пожаловались на «картофельные» поборы в школе

В Куморе в одной из школ от родителей детей потребовали сдать 16 килограммов картошки или внести денежную сумму, об этом ProKazan.ru сообщил представитель правозащитной организации "Акцент", "горячую линию" по школьным поборам организовала "Зона права".
Родители из 29 регионов России жаловались на различные принудительные взносы — на учебники и рабочие тетради, охрану и уборку помещений.
- В татарстанской школе родителям каждого ученика «предлагается» сдать 16 килограммов картошки или внести денежную сумму. В Ростове-на-Дону администрация образовательного учреждения планирует купить турникет за 475 тысяч рублей и обязать родителей выплачивать по 300 рублей в течение 6 лет в счет оплаты кредита. В Омске требуют сдать деньги на парты, которые и так имеются в учебных заведениях, - рассказали правозащитники.
Все полученные сведения отправят в Генеральную прокуратуру РФ для проведения проверки в образовательных учреждениях.
Телефоны "горячей линии" - 8-917-897-60-55 (звонки принимаются по будням с 11 до 17 часов по московскому времени). Родители учеников могут заполнить анкету, которая размещена на сайте "Зоны права", и отправить ее на электронный ящик — netpoboram@mail.ru.