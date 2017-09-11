Наверх
В Казани началось «бабье лето»
15:36, сегодня6
ГИБДД проведет массовые проверки водителей в двух районах Татарстана из-за ДТП
19:31, сегодня1
В Татарстане родители пожаловались на "картофельные" поборы в школе
19:22, сегодня4
В Альметьевске у местной хоккейной команды появился "свой" самолет
17:36, сегодня4
Импортозамещение по-татарски: в декабре в Казани откроется свой Amazon
В Чистопольском районе столкнулись Mitsubishi и Chery: погиб один из пассажиров
17:02, сегодня1
Реклама
В Казани в этом году отремонтировали 340 дворов
16:31, сегодня8
Мутко: матч 10 октября между Россией и Ираном в Казани протестирует стадион перед ЧМ
16:28, сегодня5
С заботой и видом на будущее: В ЖК «Казань-XXI век» открылся новый школьный комплекс
Бонусная осень: время получать подарки
15:35, сегодня
В Казани на ремонт ливневок, подземных и надземных переходов потратят 9,7 млн рублей
15:21, сегодня7
Комитет Госсовета РТ посоветовал отклонить закон об отмене «абонентской платы» в детсадах
15:09, сегодня13
PatrikMan: стиль и уверенность
В Татарстане мужчина погиб во время незаконной рубки березы
14:41, сегодня13
СМИ: давняя поклонница Марата Башарова женила его на себе
14:29, сегодня12
В Казани почти на 70 лет осудили участников банды бутлегеров
13:49, сегодня11
В КФУ впервые заселили в Деревню Универсиады иностранных студентов со всех курсов
12:46, сегодня7
На улице Зорге "красный автобус" протаранил машину скорой помощи, приехавшую на место ДТП
12:28, сегодня12
В Татарстане осудили экс-водителя исполкома, сбежавшего после пьяного ДТП с погибшим
12:06, сегодня5
Правительство Татарстана пожаловалось премьер-министру РФ Медведеву на дефицит березы
12:02, сегодня16
На улице Татарстан женщина на BMW X6 сбила пенсионерку‍ у жилого дома
11:31, сегодня17
В Казани убили гражданина Киргизии: его труп нашли в кустах
11:16, сегодня9
СМИ: в России почти вдвое выросло число детей, страдающих от ожирения
10:56, сегодня16
Соцсети: в Азино сфотографировали логотип "нового вида гопоты" "АУЕ"
10:45, сегодня31
В Татарстане 4-летнюю девочку выгнали из детсада за долги матери
10:39, сегодня46
В казанском поселке Северный посреди частных домов построят фитнес-центр
10:20, сегодня7
«Тимер банк» требует признать банкротом главу строительной компании «Фон» 
09:41, сегодня8
СМИ: Минэкономразвития РФ спрогнозировало снижение пенсий
09:18, сегодня12
Афиша громких событий: концерт «Серебра», танцевальное шоу Bolero и фестиваль бородачей
09:00, сегодня
3 необычных идеи для завтрака из яиц от казанского шеф-повара
09:00, сегодня
«Ак Барс» на своем льду сыграет против «Спартака»
08:49, сегодня2
В Татарстане компания заплатит 810 тысяч рублей за свалку рядом с полигоном ТБО
08:29, сегодня3
В России жителей ветхих домов хотят освободить от платы за капитальный ремонт
08:06, сегодня11
Сегодня в Казани ожидается +20 градусов
06:16, сегодня
В Казани появятся 80 новых светофоров
18:47, 11.09.201717
Казанский пляж «Нижнее Заречье» будет выставлен на аукцион для передачи в аренду
18:17, 11.09.20179
Президент России предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума
18:07, 11.09.201732
У долгостроя «Миллениум сити» уменьшат количество парковочных мест, чтобы сдать дом
17:55, 11.09.201716
В Казани сантехник попытался ограбить секс-шоп
17:39, 11.09.201718
Власти Казани отказались согласовывать митинг за отмену «абонентской платы» в детсадах
17:15, 11.09.201719
Названы самые криминальные районы Казани
16:48, 11.09.2017
В Татарстане приостановили продажи пакистанского лекарства
16:37, 11.09.20179
Голосование за первую группу участников шоу "Дети на льду. Звезды" открыто до 12 сентября
16:34, 11.09.20175
В Татарстане парень и девушка на "Ладе" впали в кому после ДТП с Land Rover
16:33, 11.09.201723
Афиша 11-18 сентября:Open Space Market, День мира в парке и выставка Третьяковской галереи
16:20, 11.09.2017
Завтра в Казани потеплеет до +20 градусов
16:11, 11.09.2017
Форум татарской молодежи просит русскоязычных родителей РТ не поддаваться провокациям
15:52, 11.09.2017124
На улице Зорге разбили витрину банка "Ак Барс"
15:42, 11.09.20176
На проспекте Победы в течение часа столкнулись 6 машин
15:24, 11.09.201715
Выращенных в Татарстане снежных барсов будут выпускать в дикую природу Алтая
15:14, 11.09.20175
Подозреваемым в погроме ТЦ «Алтын» продлили арест до октября
14:42, 11.09.201712
В мэрии Казани объяснили, что нужно для установки "пустого" памятника со словами Путина
14:22, 11.09.201724
Из Казани открываются прямые авиарейсы в Калининград
13:57, 11.09.20176
Очередь в центре Казани около "Золотого яблока" попала в ТОП самых популярных запросов
13:36, 11.09.20179
СМИ: Большинство россиян считают коррупцию главной проблемой страны
13:18, 11.09.201716
В Казани сносят комбинат "Здоровье": одно из зданий уже разрушено на 70 процентов
13:02, 11.09.201735
В Татарстане рабочие обнаружили в земле останки ребенка
12:38, 11.09.20174
Арбитражный суд РТ возбудил дело о банкротстве экс-главы Татфондбанка Мусина
12:10, 11.09.201719
Гендиректор компании-перевозчика, чей автобус попал в ДТП под Заинском, покинула свой пост
11:45, 11.09.20171
На Сибирском тракте автобус насмерть сбил пешехода
11:45, 11.09.201716
В центре Казани начали сносить здание комбината «Здоровье»
11:24, 11.09.201723
Рустам Минниханов на Алтае оделся в ханское одеяние
11:15, 11.09.201739
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Татарстане родители пожаловались на «картофельные» поборы в школе

В Татарстане родители пожаловались на "картофельные" поборы в школе
16+
Фото: архив KZN.ru

В Куморе в одной из школ от родителей детей потребовали сдать 16 килограммов картошки или внести денежную сумму, об этом ProKazan.ru сообщил представитель правозащитной организации "Акцент", "горячую линию" по школьным поборам организовала "Зона права".

Родители из 29 регионов России жаловались на различные принудительные взносы — на учебники и рабочие тетради, охрану и уборку помещений.

- В татарстанской школе родителям каждого ученика «предлагается» сдать 16 килограммов картошки или внести денежную сумму. В Ростове-на-Дону администрация образовательного учреждения планирует купить турникет за 475 тысяч рублей и обязать родителей выплачивать по 300 рублей в течение 6 лет в счет оплаты кредита. В Омске требуют сдать деньги на парты, которые и так имеются в учебных заведениях, - рассказали правозащитники.

Все полученные сведения отправят в Генеральную прокуратуру РФ для проведения проверки в образовательных учреждениях.

Телефоны "горячей линии" - 8-917-897-60-55 (звонки принимаются по будням с 11 до 17 часов по московскому времени). Родители учеников могут заполнить анкету, которая размещена на сайте "Зоны права", и отправить ее на электронный ящик — netpoboram@mail.ru.

Н. Вильданов, 12.09.2017, 19:22
Тэги: Образование
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Дерегорожанский12 сентября 2017, 19:36
Я сдам 20 куда везти не обеднею
1
0
Согласны с автором?
Горожанин12 сентября 2017, 19:40
А что это за Кумор такой?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин12 сентября 2017, 20:01
Садик сдаем каждый год по 2000 рублей за каждого.
0
0
Согласны с автором?
ривера михайлова12 сентября 2017, 20:05
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru