Из-за холодной погоды в 15 районах Татарстана начался отопительный сезон. Информация об этом прозвучала сегодня на совещании в Доме правительства РТ, сообщает пресс-служба.

- В соответствии с заявками, которые поступили от руководителей учреждений социальной сферы, подано тепло на 1986 объектов, это 24 процента от общего плана. Произведен пуск тепла в 939 многоквартирных домов, - сообщил первый заместитель министра строительства архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

Он также отметил, что вся система отопления в республике в целом готова к пуску тепла и рекомендовал руководству на местах, держать ситуацию со стартом отопительного сезона на особом контроле.

Кстати, сегодня ночью в республике столбики термометров опустятся до 1-6 градусов тепла, местами на почве заморозки 2 градусов мороза. В ближайшие три дня дневная температура прогнозируется на уровне 12 градусов тепла, ночная - около 0-6 градусов тепла.