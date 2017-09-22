Водитель BlaBlaCar отравил и ограбил девушку, которая ехала из Казани в Ульяновск

На данный момент полиция Татарстана устанавливает личность мужчины

Водитель BlaBlaCar отравил и ограбил 25-летнюю девушку, которая 20 сентября выехала из Казани в Ульяновск. Как сообщает информационный портал Ulpravda.ru, около 17.30 Валентина села в автомобиль "Солярис", позвонила маме и сообщила, что выдвигается в сторону дома, однако в положенное время так и не вернулась, а телефон оказался недоступен.

На следующий день родные начали искать девушку, бросив клич в социальных сетях и СМИ. К вечеру стало известно, что Валентину нашли - она находилась в Татарстане, в отделе полиции, где она рассказала, что ее ограбили.

- Мужчина, который в тот день был за рулем, отравил ее, - рассказала подруга пострадавшей. - У нее с собой был iPhone 7, MacBook и много новых вещей из IKEA. Сейчас при ней ничего этого нет. Я не знаю, что это был за мужчина и что за машина, но есть фотографии, где она садится в машину. Полиция работает, но пока не может установить его личность. Немало моих знакомых учатся в Казани, а родились в Ульяновске. Они тоже добираются домой одни. Но сейчас знаю, что многие из них испугались и стали бдительнее. Валя часто пользовалась этим сервисом, и все всегда было в порядке.

Все подробности выясняются.