Полиция Казани задержала лжеторговца биткоинами

В Казани задержали 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого обвинили в мошенничестве при продаже биткоинов - одного из видов криптовалюты, об этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.

По данным полиции, в начале августа к ним обратилась 40-летняя жительница города, заявившая, что купила на одном из специализированных сайтов криптовалюту у одного из продавцов, а деньги она перечислила на банковскую карту.

- Однако так и не дождалась перевода полной суммы "биткоинов" и обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 158 тысяч рублей, - сообщили в МВД.

В полиции возбудили дело по статье "Мошенничество", подозреваемого задержали его в Санкт-Петербурге. Свою вину он признал полностью и возместил причиненный материальный ущерб.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде, продолжается расследование уголовного дела.