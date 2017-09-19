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В Казани в Адмиралтейском пруду установят очистную установку за 102 млн рублей

В Казани в Адмиралтейском пруду установят очистную установку за 102 млн рублей
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Фото: Александр Буланов

В Кировском районе Казани в Адмиралтейском пруду установят очистные сооружения за 102,3 млн рублей. Денежные средства направят из бюджета Татарстана, сообщается в тендере на портале госзаукпок.

Подрядчик должен будет провести фасадные работы, устроить внутренние системы, кровлю, трубопроводы и прочие технические сооружения.

Также на исполнителя возлагаются работы по благоустройству территории пруда, все работы должны завершиться до 30 сентября 2018 года.

Справка

После создания Куйбышевского водохранилища и, как следствие, затопления значительных территорий возле Казани и внутри нее, русло реки Казанка было перенесено на несколько километров южнее - туда, где ныне располагается Кировская дамба.

Старое русло реки между Адмиралтейской слободой и историческим Заречьем было огорожено от Волги и остальной части Казанки плотинами и постепенно стало заболачиваться. 

Н. Вильданов, 20.09.2017, 17:10
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин20 сентября 2017, 17:16
Горбатый мост бы отреставрировали B-|
Обходить приходится за километры
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Горожанин20 сентября 2017, 17:35
Отмыть деньги вообще не проблема - псо удащно справится
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Горожанин20 сентября 2017, 17:36
В Кировском районе Казани в Адмиралтейском пруду 102,3 млн рублей. Что, 102,3 млн рублей!? Нашли,про...бли? МЕГГАПЕСАТЕЛЬ ТЫ ХОТЬ ЧИТАЕШЬ,ЧТО ПИШЕШЬ?
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Горожанин20 сентября 2017, 17:38
Какой "Адмиралтейский пруд", "тухлая Казанка" - другого названия не заслуживает.
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