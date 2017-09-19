В Казани в Адмиралтейском пруду установят очистную установку за 102 млн рублей

В Кировском районе Казани в Адмиралтейском пруду установят очистные сооружения за 102,3 млн рублей. Денежные средства направят из бюджета Татарстана, сообщается в тендере на портале госзаукпок.

Подрядчик должен будет провести фасадные работы, устроить внутренние системы, кровлю, трубопроводы и прочие технические сооружения.

Также на исполнителя возлагаются работы по благоустройству территории пруда, все работы должны завершиться до 30 сентября 2018 года.

Справка



После создания Куйбышевского водохранилища и, как следствие, затопления значительных территорий возле Казани и внутри нее, русло реки Казанка было перенесено на несколько километров южнее - туда, где ныне располагается Кировская дамба.



Старое русло реки между Адмиралтейской слободой и историческим Заречьем было огорожено от Волги и остальной части Казанки плотинами и постепенно стало заболачиваться.