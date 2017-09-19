В Нижнекамске у спорткомплекса прохожие нашли человеческий череп‍ и остатки пальцев

В Нижнекамске около спортивного комплекса «Батыр» на улице Чишмале был найден человеческий череп и фаланги пальцев, об этом сегодня сообщает телеканал НТР.

Человеческие останки находились в опавшей листве, их случайно увидели прохожие.

Как сообщили следователи, сейчас специалисты выясняют, кому принадлежат останки, и как они там оказались.