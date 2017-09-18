Клиента Татфондбанка заставят вернуть снятые им 17 млн рублей‍

Он снял их со счета за несколько дней до краха банка

В Казани Арбитражный суд заставит вернуть вкладчика Татфондбанка снятые с его счетов 17,4 млн рублей, об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Клиент снял деньги в три этапа - 8, 9, 12 и 13 декабря, то есть за несколько дней до начала краха банка. АСВ считает, что таким образом физлицо пыталось спасти свои средства, зная о шатком положении банка, сообщает "Idel Реалии".

Отметим, что согласно закону, клиенту вернут лишь 2,8 млн рублей из этих средств - по 1,4 млн рублей с открытых им двух счетов.

Напомним, именно с 8 декабря в банке фактически началась "паника вкладчиков" и массовое закрытие счетов, а 13 декабря ТФБ официально заявил о приостановке расчетов.

Татфондбанк лишился лицензии 3 марта этого года, 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом.