В музее в центре Казани к силиконовым близняшкам хотят добавить фигуры Путина и Метшина

В новом музее в центре Казани могут появиться силиконовые фигуры президента России Владимира Путина, Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина, они присоединятся к скульптурам близняшек, об этом создатель музея экс-мэр Архангельска Александр Донской сообщил РБК.

- Силикон — новый материал, он дороже, но лучше, чем воск, передает эмоции. С музеем мадам Тюссо невозможно соревноваться на их же поле, нужно выйти на уровень выше. Поэтому мы решили взять силикон. Выглядеть такие фигуры будут гораздо лучше, чем из воска, — заявил Донской, отметив, что называться новый музей будет "Все звезды".

Такие музеи должны появиться в Москве, Санкт-Петербурге, а в феврале-марте 2019 года - в Казани.

Ранее стало известно, что в Казани в музее "Веришь или нет", который открылся в бывшем здании Татфондбанка на улице Баумана, появились восковые фигуры двух блиняшек, которые снялись в откровенной фотосессии на набережной для блогера Амирана Сардарова.

К слову, на днях стало известно, что Instagram забанил аккаунт близняшек, по некоторым данным, за накрутку подписчиков.