Ремонт цирка в центре Казани: Минниханов и Метшин посмотрели, что там происходит

Работы должны завершиться до конца года

Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин накануне проверили, как идет капитальный ремонт казанского цирка, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

- Завершены демонтажные работы, выполнена установка автоматического пожаротушения, на 60% реализовано устройство внутреннего водоснабжения, канализации и отопления. Кроме того, на четверть выполнены работы по устройству кровли купола, а также начаты работы над фасадом, - говорится в сообщении.

Напомним, на ремонт цирка из бюджета РТ были выделены 530 млн рублей. Работы необходимо до 31 декабря этого года.

​Кстати



Казанский государственный цирк был построен в 1967 году. В 2012 году здание цирка уже ремонтировали. Тогда произвели работы по укреплению купола здания и реставрации витражей. Стоимость работ составила более 50 млн рублей.