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В Казани на «Ярмарке добра» пострадали три школьника

В Казани на "Ярмарке добра" пострадали три школьника
16+
Фото: архив Metshin.ru

В Казани трое школьников получили травмы на "Ярмарке добра", которая проходила 16 сентября в парке у ДК Химиков, на них упал стенд. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

По предварительным данным, от сильного порыва ветра  рухнул установленный на сцене информационный стенд, при этом конструкция задела трех школьников, находившихся на сцене. Дети в итоге получили ушибы ног. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, медики передали информацию о случившемся в полицию.

Полицейские провели проверку, выяснилось, что родители претензий не имеют. Сейчас проверку также проводит Следственный комитет.

- Дети, на которых упал стенд, были выступавшими на празднике участники одного из творческих коллективов. Врачи скорой после осмотра сказали, что никаких травм у ребятишек нет. С их родителями мы поговорили там же, на месте, у них не возникло никаких претензий - все поняли, что это случайность, - рассказали в администрации Кировского и Московского районов.

Ярмарки добра прошли в парках "Сосновая роща", "Континент", Горкинско-Ометьевском лесу и парке им.Горького. Две дополнительные площадки были организованы в агропромышленном парке и Старо-Татарской слободе. Кроме того, в парке «Черное озеро» 16-17 сентября прошел первый Благотворительный маркет "Ярдәм bazaar", на котором свои изделия представили более 50 ремесленников, рестораторов, дизайнеров.

Н. Вильданов, 19.09.2017, 09:16
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин19 сентября 2017, 09:39
Какой то щит сдуло ветром - и целая новость!!!
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Горожанин19 сентября 2017, 09:40
А, так это вильданов. Вопросов нет
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