В Челнах после ссоры с матерью разбилась 13-летняя девочка

В Набережных Челнах накануне днем погибла 13-летняя девочка, это случилось после ссоры с матерью. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По предварительным данным, семиклассница поругалась с матерью из-за того, что у нее отобрали сотовый телефон, после этого она выпала из окна.

Медики перенесли пострадавшую в машину "скорой", однако доставить в больницу не успели - она скончалась.

Сейчас Следственный комитет ведет доследственную проверку.