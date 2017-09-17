В Казани в озере Изумрудное нашли мертвеца: им может оказаться пропавший дьякон

В Казани в озере Изумрудное накануне днем нашли тело мужчины возрастом примерно в 35-40 лет, по некоторым данным, им может оказаться пропавший в июле 35-летний диакон Иоанно-Предтеченского монастыря.

По предварительным данным, мужчина скончался около 2 месяцев назад.

- Сейчас выясняется личность погибшего, - сообщили ProKazan.ru в Следственном комитете.

Напомним, священнослужитель ушел из монастыря в среду, 19 июля, около 9 часов утра, после этого на берегу озера в Юдино были найдены его вещи.

начаты поиски тела, которые были затруднены также из-за того, что в озере множество подводных препятствий или коряг.

Было возбуждено дело по статье "Убийство",

Идет расследование.