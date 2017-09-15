СМИ: в Татарстане упростят программу преподавания татарского языка

Новая программа пересматривается для того, чтобы дети знали язык на бытовом уровне, без углубления в грамматику

Министерство образования и науки РТ изменит объем преподавания татарского языка для русскоговорящих школьников. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, передает издание «Национальный акцент».

Так, по его словам, новая программа предполагает отказ от преподавания татарского языка в старших классах. Кроме того, будет снижено количество часов татарского языка для русскоязычных детей в 4-9 классах.

- Жизнь показывает, что для русскоязычных детей в том объеме, который преподается, он не нужен. Новая программа пересматривается для того, чтобы дети знали язык на бытовом уровне, без углубления в грамматику, - отметил Гильмутдинов.

При этом, глава Комитета подчеркнул, что татарский язык останется обязательным, поскольку является государственным языком республики.

- Изменений стоит ожидать в ближайшее время, не на следующий год. Сейчас идет формирование учебных программ, количества часов, доведение их до образовательных учреждений, - добавил он.

Напомним, тема добровольности изучения татарского языка в школах республики в последнее время активно обсуждается в СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.

Ранее Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.