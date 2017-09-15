В Казани продают ТГК «Олимп» за 300 млн рублей

Ранее стартовая цена помещения составляла 1,7 млрд рублей

В Казани выставили на продажу торгово-гостиничный комплекс «Олимп» на улице Зорге за 300 млн рублей. Соответствующее сообщение появилось на сайте объявлений.

Одним лотом продаются 14-этажная гостиница, прилегающий к ней трехэтажный торговый комплекс с многоуровневой парковкой и земельные участки площадью 7 тыс кв.метров.

В объявлении отмечается, что объект реализуется в рамках федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», цена указана ниже рыночной.

Напомним, комплекс «Олимп» принадлежал экс-депутату Казгордумы Ильгизу Минкину. Его компания разорилась из-за невыплаченных Сбербанку валютных кредитов, которые были взяты на строительство гостиницы и торгового центра. Кстати, ранее стартовая цена помещения составляла 1,7 млрд рублей.

А позже стало известно, что иранская компания «Заррин Содур Тус» построит в Казани гипермаркет за 10 млн долларов. Новый торговый центр построят на улице Зорге позади торгового комплекса «Олимп». Планируется, что гипермаркет станет точкой входа в Татарстан иранских продуктов питания. На первом этаже будет продуктовый магазин, на втором — пиццерия с пиццей иранского формата.

Кроме того, иранская компания под Казанью намерена запустить кондитерский завод, продукция которого будет реализовываться в гипермаркете.

Таким образом, иранская компания закроет долги одноименной гостиницы перед Сбербанком.