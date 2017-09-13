В Казани пропала школьница, которой Путин «подарил» собаку

В Казани накануне пропала 14-летняя школьница Светлана Медведева, которой несколько лет назад от имени президента РФ Владимира Путина подарили собаку, передает kznlive.ru.

Девочка ушла из дома около 16 часов вместе с одноклассницей. По словам матери школьницы, это уже не первый случай, когда девочка уходит из дома.

Напомним, в 2015 году казанской школьнице Светлане Медведевой подарили от имени президента РФ Владимира Путина щенка немецкой овчарки. Девочка окончила 5 класс гимназии №12 с татарским языком обучения им. Аитовой. О том, что она мечтает о щенке, Света написала в письме президенту России. По ее словам, это был самый лучший подарок в День защиты детей.