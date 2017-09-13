Минэкологии РТ: в Татарстане появятся контейнеры для отработанных батареек

Министерство экологии и природных ресурсов РТ готовит проект по установке контейнеров для сбора отработанных батареек и их последующей утилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что это позволит сократить попадание опасных отходов на полигоны твердых бытовых отходов.

- Проект планируем запустить уже в этом году. Он будет состоять из нескольких этапов: организация сбора, накопления, транспортирования и утилизации отработанных батареек. Урны будут установлены в Казани, в общественных местах, - сообщили в ведомстве.

Кстати, подобный проект уже реализуется в Альметьевске. В различных образовательных учреждениях и предприятиях города установлено более 150 контейнеров.