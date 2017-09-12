Халиков вошел в состав совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Бывший премьер-министр РТ, а ныне гендиректор АО «Управляющая компания «Татэнерго» Ильдар Халиков вновь вошел в состав совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Такое решение было принято на внеочередном собрании акционеров холдинга, которое прошло 11 сентября.
Сообщается, что в состав директоров также вошел премьер-министр РТ Алексей Песошин. Всего было избрано 26 членов совета директоров.
Справка
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» - координационно-экспертный центр, определяющий стратегию развития нефтехимического комплекса Республики Татарстан. В числе основных функций холдинга — формирование инвестиционной, инновационной, экологической и социальной политики нефтегазохимического комплекса.