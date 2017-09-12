В Татарстане утвердили проект строительства пивоваренного завода

В Татарстане утвердили инвестиционный проект строительства пивоваренного завода «Белый Кремль» в Чистополе. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Татспиртпром».

Сообщается, что запуск предприятия в эксплуатацию запланирован на 2018 год. Отмечается, что компания также продолжает масштабную работу по расширению сбыта продукции за пределами Татарстана.

- За первое полугодие текущего года в регионах России реализация выросла на 55%. Также на 17% отмечен рост продаж в самой республике, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее компания «Татспиртпром» подписала партнерское соглашение о сотрудничестве с баварской пивоваренной компанией König Ludwig International. Так, согласно контракту, татарстанской компании предоставляется право на производство и реализацию баварских пивных брендов в Татарстане и России.