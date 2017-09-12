Apple представила три новых iPhone

Cтоимость iPhone 8 в России начнется от 56,99 тысяч рублей

Apple накануне вечером представила три новые версии своих смартфонов - iPhone 8, iPhone 8 Plus и премиальный iPhone Х. "Юбилейный" гаджет поступит в продажу 3 ноября в странах первой волны, сообщает РБК.

Премиальная версия iPhone X выполнена в стеклянном корпусе. Новый смартфон получил более мощный процессор А11 и 5,8-дюймовый экран c разрешением 2436 на 1125 точек. У него будет основная 12-мегапиксельная камера с двойной оптической стабилизацией и 7-мегапиксельная фронтальная.

Новый смартфон Apple лишился кнопки «Домой», соответственно, и сканера отпечатка пальца: вместо него для идентификации будет использоваться специальная камера для распознавания лица. С помощью нее можно, например, разблокировать смартфон и авторизовывать платежи через Apple Pay. Также iPhone Х, как и ожидалось, получил беспроводную зарядку.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus также выполнены в стеклянном корпусе. Диагонали экранов составит 4,7 дюймов у iPhone 8 и 5,5 дюймов у iPhone 8 Plus. iPhone 8 будет представлен в трех цветах — черный, серый и новый золотой.

Cтоимость iPhone 8 в России составит от 56,99 тыс. руб., iPhone 8 Plus — от 64,99 тыс., а iPhone X — от 79,99 тыс. руб.