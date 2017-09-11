В Татарстане 4-летнюю девочку выгнали из детсада за долги матери

В Альметьевске 4-летнюю девочку выгнали из детского сада за то, что ее мать просрочила очередной платеж. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Так, 26-летняя женщина считает, что с ее ребенком не имели право так поступать.

- Не успела я уйти, как воспитательница вернула мне дочку обратно - всю в слезах. Сказала, что это распоряжение заведующей, поскольку за детсад не уплачено. Вместо того чтобы идти на работу, я с дочкой пошла в прокуратуру, потому что считаю, что ребенка не имели права выставлять из детсада, - рассказывает женщина.

По ее словам, долги за детсад накопились по независящим от нее причинам.

- Я не отказываюсь платить за детский сад! Мы сейчас с мужем в разводе и двое детей живут со мной на съемной квартире. И с долгами я сразу расплатиться не смогу. Я и не знала, что можно обратиться в соцзащиту за помощью. Когда дочку выгнали, пошла в прокуратуру, - добавила она.

В настоящее время кроме прокуратуры, проверку в альметьевском детсаде проведет и департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ.