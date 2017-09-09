В Казани нашли двух девочек, которые пропали во время сбора грибов в лесу

Вчера вечером в лесополосе экопарке Дубрава пропали две девочки 12 и 13 лет. Они отправились собирать грибы и перестали выходить на связь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

К спасателям обратилась мама девочек. Она сообщила, что девочки ушли в лес три часа назад и связаться с ними невозможно, так как мобильные телефоны у них оказались выключены.

Казанские спасатели отправились в лесополосу и развернули поисковые работы. Они были в самом разгаре, когда пропавшие подростки самостоятельно вернулись домой. Выяснилось, что у них кончилась зарядка на телефонах, поэтому они не смогли предупредить родных, что задерживаются.