Житель из Казани выиграл в лотерею загородный дом

Житель из Казани Салимзян Ахметзянов выиграл в лотерею загородный дом. Об этом сообщает пресс-служба ТД «Столото».

По словам мужчины, участвовать в лотереях он стал три месяца назад — казанец покупал билеты на каждое телешоу.

- Я зачеркнул последнее число, а дальше в бегущей строке увидел название своего региона и понял, что выиграл именно я, - рассказывает счастливчик.

Однако мужчина решил забрать выигрыш в денежном эквиваленте.

- У жены как раз юбилей. Подарком ей станет поездка на море, а остальная часть выигрыша достанется детям, - добавил казанец.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что 13-летняя девочка из Казани Милана Павлова выиграла на шоу «Битва талантов», который показывали на телеканале «Муз-ТВ», 1 млн рублей. В финале Милана Павлова исполнила песню на тувинском языке, в итоге жюри не смогло выбрать одну победительницу, приняв решение объявить победительницами как девочку из Казани, так и студентку Академии популярной музыки Игоря Крутого 11-летнюю москвичку Марию Мирову, каждая девочка получила по 1 млн рублей.