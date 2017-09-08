Маршрут казанского автобуса №45 продлят до новой остановки

С 11 сентября маршрут казанского автобуса №45 будет продлен до нового остановки «Су анасы». Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Отмечается, что маршрут автобуса продлили после многочисленных просьб жителей города.

Так, теперь схема движения автобусов №45 будет организована по следующей схеме: Аракчинское шоссе - ул.Старая Аракчинская 2-я – ул.Приволжская, с организацией разворота автобусов на кольцевом движении по ул.Приволжская далее по маршруту.

- Режим работы маршрута изменен не будет. Наименование маршрута будет изменено на «Ж.м.Ферма-2 – Су анасы», - отмечают в Комитете.

Напомним, строительство остановочной площадки и разворотного кольца, которое позволило продлить маршрут №45, началось в июле текущего года.