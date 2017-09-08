СМИ: у Госсоветника РТ Шаймиева в Татфондбанке застряли более 13 млн рублей

Он, как и другие клиенты банка, имел право получить 1,4 млн рублей страхового возмещения от АСВ

У государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева в Татфондбанке застряли более 13 млн рублей, передает Inkazan.

Сообщается, что в 2015 году у госсоветника РТ с Татфондбанком был заключен договор банковского вклада. Он, как и другие клиенты банка, имел право получить 1,4 млн рублей страхового возмещения от АСВ.

Кстати, более 125,3 млн рублей застряли в банке и у главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова.

Напомним, ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) повысило расходы на ликвидацию Татфондбанка на 34,2 млн рубле. С учетом корректировки сметы, теперь сумма расходов составляет 284,2 млн рублей.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка".

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