В вытрезвителе Елабуги умер мужчина

В вытрезвителе Елабуги умер 61-летний мужчина. Об этом сообщил директор пункта помощи лицам, находящимся в тяжелой степени опьянения Александр Власов.

Сообщается, что ЧП произошло 29 августа, однако стало об этом известно накануне.

- Мужчину привезла бригада скорой помощи, которая подобрала его на улице Молодежной. Никаких предпосылок к тому, что он умрет, не было, - сказал Власов, передает «Татар-информ».

Так, по его словам, мужчина находился в вытрезвителе с 14.30 до 23 часов, пока не умер.

- Администратор несколько раз заходил к нему и осматривал его. Но через несколько минут заметил, что мужчина начал синеть. Администратор тут же вызвал скорую, начал делать мужчине искусственное дыхание. Бригада скорой помощи прибыла в течение 10 минут, но мужчина скончался. Вызвали опергруппу, полицейских, - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что семья погибшего уехала в Казань, а в Елабуге он жил один. Отмечается, что это первый случай смерти за все четыре года существования учреждения в Елабуге.