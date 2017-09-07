Студентка из Татарстана выиграла выиграла первенство мира по пауэрлифтингу

Студентка Елабужского филиала КФУ Екатерина Жильцова в составе российской сборной заняла первое место на первенстве мира по пауэрлифтингу среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что Жильцова завоевала для сборной четыре бронзовые медали в весовой категории до 43 кг: жим лежа, приседание, становая тяга и сумма упражнений.

Второе место заняла сборная США, на третьем месте оказалась команда из Норвегии.

Кстати, в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 45 стран мира.