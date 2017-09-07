В центре Казани «голодные» горожане выстроились под дождем в огромную очередь из-за скидок

Сегодня в центре Казани около магазина "Золотое яблоко" люди выстроились в гигантскую очередь несмотря на идущий с утра дождь, видео появилось в соцсетях. По словам автора видео, в очереди выстроились "голодные" люди.

Очередь начинается от дверей магазина и заканчивается неподалеку от входа в метро, все они стоят там в ожидании скидок в магазине парфюмерии.

Автор видео сравнивает эту очередь с другой, которая образовалась при открытии кофейни Stаrbuсks в "Тандеме" - тогда тысяча казанцев провела несколько часов в очереди за кофе.