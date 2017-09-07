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В центре Казани «голодные» горожане выстроились под дождем в огромную очередь из-за скидок

В центре Казани "голодные" горожане выстроились под дождем в огромную очередь из-за скидок
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Фото: скриншот

Сегодня в центре Казани около магазина "Золотое яблоко" люди выстроились в гигантскую очередь несмотря на идущий с утра дождь, видео появилось в соцсетях. По словам автора видео, в очереди выстроились "голодные" люди.

Очередь начинается от дверей магазина и заканчивается неподалеку от входа в метро, все они стоят там в ожидании скидок в магазине парфюмерии.

 

Автор видео сравнивает эту очередь с другой, которая образовалась при открытии кофейни Stаrbuсks в "Тандеме" - тогда тысяча казанцев провела несколько часов в очереди за кофе.

Н. Вильданов, 08.09.2017, 12:10
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Мотопед08 сентября 2017, 12:21
Там чо золотые яблоки со скидками дают?
1
6
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Горожанин08 сентября 2017, 12:23
Интересно где эта вся очередь будет, когда примут статью о тунеядстве.
5
4
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Горожанин08 сентября 2017, 12:24
Очередь за вазелином:-D
2
4
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 12:47
Дикие что ли?!
0
6
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 12:48
Я ржу не могу, люди больные что ли, над вами глумятся, очнитесь ..
1
6
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 12:54
Дат нееет .. там просто первым 200 покупателям дают в подарок коробки красоты..,,Бьюти боксы,, с очень хорошим наполнением- как пишут.. вот и стоят
0
3
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Дмитрий08 сентября 2017, 12:59
Ну что ж , в такое время живем , население вынуждено вести настоящую охоту за скидками !! Кто то раз в год позволяет себе парфюм купить !
0
1
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Горожанин08 сентября 2017, 13:02
откуда тебе знать как было в СССР,сопля зеленая.
0
1
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