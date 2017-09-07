Ученые из КФУ рассказали о последствиях мощной вспышки на Солнце

Эта вспышка оказалась самой мощной за последние 12 лет

Ученые из Казанского федерального университета прокомментировали мощную вспышку на Солнце, которая произошла днем 6 сентября и оказалась сильнейшей за последние 12 лет, ее последствиями могут стать неполадки в электросетях и ухудшение самочувствия метеозависимых людей, об этом сообщается на сайте вуза

Вспышка стала результатом слияния двух крупнейших групп солнечных пятен, при этом за последние 20 лет наблюдений Солнца на звезде было зарегистрировано только пять вспышек большей силы.

- После взрыва на Солнце в нашу сторону направился поток заряженных частиц, самые быстрые из которых обычно достигают Земли через 20-25 часов. В течение двух-трех ближайших суток, вероятно, будут наблюдаться полярные сияния, могут произойти неполадки в электросетях, которые могут спровоцировать сбои в телекоммуникационных системах, - рассказал ученый.

После произошедшей вспышки сотовый оператор Tele2 сообщил, что она могла повлиять на качество связи. Как сообщал РБК источник, близкий к компании, проблемы с магистральными каналами возникли в Нижнем Новгороде, Кемерово, Ижевске, Томске и Сыктывкаре.

Отмечается, что самый мощный всплеск за всю историю наблюдений был зарегитрирован в XIX веке - тогда от нее пострадали телеграфные линии, по всей планете появлялись яркие северные сияния.

К слову, накануне на Солнце 7 сентября произошла вторая за неделю мощная вспышка. По данным ученых, вспышка была зафиксирована между 17:00 и 18:00. Ей был присвоен наивысший класс активности — Х.