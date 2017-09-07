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Ученые из КФУ рассказали о последствиях мощной вспышки на Солнце

Ученые из КФУ рассказали о последствиях мощной вспышки на Солнце
16+
Фото: PxHere
Эта вспышка оказалась самой мощной за последние 12 лет

Ученые из Казанского федерального университета прокомментировали мощную вспышку на Солнце, которая произошла днем 6 сентября и оказалась сильнейшей за последние 12 лет, ее последствиями могут стать неполадки в электросетях и ухудшение самочувствия метеозависимых людей, об этом сообщается на сайте вуза

Вспышка стала результатом слияния двух крупнейших групп солнечных пятен, при этом за последние 20 лет наблюдений Солнца на звезде было зарегистрировано только пять вспышек большей силы.

- После взрыва на Солнце в нашу сторону направился поток заряженных частиц, самые быстрые из которых обычно достигают Земли через 20-25 часов. В течение двух-трех ближайших суток, вероятно, будут наблюдаться полярные сияния, могут произойти неполадки в электросетях, которые могут спровоцировать сбои в телекоммуникационных системах, - рассказал ученый.

После произошедшей вспышки сотовый оператор Tele2 сообщил, что она могла повлиять на качество связи. Как сообщал РБК источник, близкий к компании, проблемы с магистральными каналами возникли в Нижнем Новгороде, Кемерово, Ижевске, Томске и Сыктывкаре.

Отмечается, что самый мощный всплеск за всю историю наблюдений был зарегитрирован в XIX веке - тогда от нее пострадали телеграфные линии, по всей планете появлялись яркие северные сияния. 

К слову, накануне на Солнце 7 сентября произошла вторая за неделю мощная вспышка. По данным ученых, вспышка была зафиксирована между 17:00 и 18:00. Ей был присвоен наивысший класс активности — Х.

Н. Вильданов, 08.09.2017, 10:32
Тэги: Высокие технологии
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Комментарии

Горожанин08 сентября 2017, 10:46
Всё это, позавчера по радио Комсомольская правда рассказали и еще про возможные автомобильные аварии в субботу. ''Учёный '' из КФУ забыл добавить это. Видно, тоже радио слушал. :-D:-D:-D:-D
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Горожанин08 сентября 2017, 10:47
В ответ на комментарий пользователя
Всё это, позавчера по радио Комсомольская правда рассказали и еще про возможные автомобильные аварии в субботу. ''Учёный '' из КФУ забыл добавить это. Видно, тоже радио слушал. :-D:-D:-D:-D
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..но не внимательно. :-P
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1
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Горожанин08 сентября 2017, 11:02
Про нашего удащливого:
https://www.rospres.org/politics/21996/
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не люблю горожанина08 сентября 2017, 11:16
А что еще много у казака экскриментов в запасе,?
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Горожанин08 сентября 2017, 11:24
у ростелекома и без всяких вспышек круглый год косяки с каналами B-|
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