В Казани суд продлил арест депутату Казгордумы Надыру Хайруллину на месяц

Сегодня, 7 сентября, Советский районный суд Казани продлил арест депутату Казгордумы Надыру Хайруллину до 10 октября, передает «Реальное время».

Сообщается, что депутат на заседании прочитал четверостишие о России. Именно так он прокомментировал свою позицию по делу.

- Мы рыцари в латах пробитых, но в наших руках не мечи, не грозные копья стальные, а только России лучи, - сказал Хайруллин.

Также он показал книгу Василия Шукшина, которую он сейчас читает.

Напомним, 28 апреля Советский районный суд Казани арестовал генерального директора ООО «Мойдодыр-Казань», депутата Казгордумы Надыра Хайруллина. Он подозревается в даче взятки в размере 24 млн рублей для сотрудников исполкома Казани, которые должны были узаконить незаконно возведенные таунхаусы.

Справка



Надыр Хайруллин родился в Казани. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета по специальности «преподаватель истории». Работал в комсомольских и партийных организациях. Был генеральным директором ООО «Гамма+ и компания». С 2011 года гендиректор ОАО «Мойдодыр — Казань». С сентября 2015 г. - депутат Казанской городской Думы, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Казанской городской Думе.