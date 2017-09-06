Фишман о Казани: не нашла, где качественно и безболезненно делают восковую депиляцию

Помощница президента РТ рассказала о том, как переезжала в столицу Татарстана

26-летняя помощница президента РТ Наталия Фишман рассказала о том, как в 2015 году переехала жить в Казань, упомянув о минусах проживания в городе, в частности, отсутствия мест, где "качественно и безболезненно делают восковую депиляцию". Об этом сообщает Inde.io.

По ее словам, переезд в Казань был очень спонтанным: за 10 дней приняла решение, собрала два чемодана и уехала из Москвы, все остальные вещи она забрала только через год. При этом в Казани она полгода прожила в отеле, прежде чем нашла подходящую квартиру.

- В 2015-м в Москве уже какое-то время действовал Uber, и там я к нему очень привыкла, поэтому в Казани меня жутко раздражала необходимость заказывать такси по телефону. Когда в город пришли сервисы с приложениями, было очень здорово. Но вот места, где качественно и безболезненно делают восковую депиляцию, я в городе так и не нашла. В Москве есть сеть Wax & Go, хочется чего-то такого же и здесь, - заявила Фишман.

Также девушке не хватает театров, таких как "Большой, и Театр наций, и кинотеатр «Пионер», и «Театр.doc», и «Гараж», Третьяковка, Пушкинский и далее по списку".

- Нравятся почти все маркеты и фестивали, которые происходят в парке «Черное озеро». Люблю Горкинско-Ометьевский лес, место под мостом Миллениум, там особенная атмосфера, - отметила Наталия Фишман.

Большим плюсом в Казани для нее стал спорт.

- В Москве я им не занималась, практически не умела плавать, не ходила на лыжах. Здесь я стала заниматься почти всем сразу, осталось только на велосипеде научиться ездить. Баня в Казани стала регулярной и необходимой практикой... Ну и, наверное, как любому, кто переехал из Москвы, мне очень нравится, что в городе нет пробок, - заключила Фишман.