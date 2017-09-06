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Фишман о Казани: не нашла, где качественно и безболезненно делают восковую депиляцию

Фишман о Казани: не нашла, где качественно и безболезненно делают восковую депиляцию
16+
Фото: ProKazan
Помощница президента РТ рассказала о том, как переезжала в столицу Татарстана

26-летняя помощница президента РТ Наталия Фишман рассказала о том, как в 2015 году переехала жить в Казань, упомянув о минусах проживания в городе, в частности, отсутствия мест, где "качественно и безболезненно делают восковую депиляцию". Об этом сообщает Inde.io.

По ее словам, переезд в Казань был очень спонтанным: за 10 дней приняла решение, собрала два чемодана и уехала из Москвы, все остальные вещи она забрала только через год. При этом в Казани она полгода прожила в отеле, прежде чем нашла подходящую квартиру.

- В 2015-м в Москве уже какое-то время действовал Uber, и там я к нему очень привыкла, поэтому в Казани меня жутко раздражала необходимость заказывать такси по телефону. Когда в город пришли сервисы с приложениями, было очень здорово. Но вот места, где качественно и безболезненно делают восковую депиляцию, я в городе так и не нашла. В Москве есть сеть Wax & Go, хочется чего-то такого же и здесь, - заявила Фишман.

Также девушке не хватает театров, таких как "Большой, и Театр наций, и кинотеатр «Пионер», и «Театр.doc», и «Гараж», Третьяковка, Пушкинский и далее по списку".

- Нравятся почти все маркеты и фестивали, которые происходят в парке «Черное озеро». Люблю Горкинско-Ометьевский лес, место под мостом Миллениум, там особенная атмосфера, - отметила Наталия Фишман.

Большим плюсом в Казани для нее стал спорт.

- В Москве я им не занималась, практически не умела плавать, не ходила на лыжах. Здесь я стала заниматься почти всем сразу, осталось только на велосипеде научиться ездить. Баня в Казани стала регулярной и необходимой практикой... Ну и, наверное, как любому, кто переехал из Москвы, мне очень нравится, что в городе нет пробок, - заключила Фишман.

Н. Вильданов, 07.09.2017, 14:25
Тэги: Наталия Фишман
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Комментарии

66607 сентября 2017, 14:35
Она сюда депиляцию приехала делать и работать ???
Лучший комментарий
0
24
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Горожанин07 сентября 2017, 14:36
вот прям про Эпиляцию нам очень важно..! зато " проживание в отеле" полгода сразу позволяет оценить доход
0
17
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Горожанин07 сентября 2017, 14:37
Да, волос на ней многовато
0
17
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Горожанин07 сентября 2017, 14:38
усы брить надоело? ))
0
14
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Мнение07 сентября 2017, 14:39
Когда много денег и свободного времени, то можно позволить себе и житье в отеле и все виды спорта одновременно.
0
12
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угу07 сентября 2017, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
Да, волос на ней многовато
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ага, кудлатая
0
6
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Горожанин07 сентября 2017, 14:42
МАДАМ ФИШМАН , КТО ВАС ПРИГЛАСИЛ на ВЫСОКУЮ ДОЛЖНОСТЬ в КАЗАНЬ ? ? ? И ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГУ ? ? ?
0
17
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Горожанин07 сентября 2017, 14:49
Уехала бы она к себе в Израиль, там и чудила....Нашли,"помощницу",которая не может отличить забор от двери. Ей бы,только погулять...
1
9
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Горожанин07 сентября 2017, 14:49
Точно весь город должен знать про волосатые ноги и прочиие части тела чиновников администрации?
Никак без этого не прожить?
0
14
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Горожанин07 сентября 2017, 15:01
Ей бы БАШНЮ всю целиком на реставрацию надо. Депиляцию? Не вопрос сделаем,пузырь водки в глотку и опалим паяльной лампой...дёшево,сердито и навсегда
0
6
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Горожанин07 сентября 2017, 15:04
Фришман,ты там это...ПОПРОЩЩЩЩЕ!
0
3
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Судья Дредд07 сентября 2017, 15:06
У богатых свои причуды
0
2
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Горожанин07 сентября 2017, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
МАДАМ ФИШМАН , КТО ВАС ПРИГЛАСИЛ на ВЫСОКУЮ ДОЛЖНОСТЬ в КАЗАНЬ ? ? ? И ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГУ ? ? ?
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путька присматривать отправил! Смотрящая она от кооператива "Озеро"
1
0
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Наташа07 сентября 2017, 15:20
Ей всего 25 лет, а я думала, что ей за 40. В таком случае нет у неё никаго опыта в работе!!
0
6
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Горожанин07 сентября 2017, 15:24
Wax & Go - это , как скрытую рекламу воспринимать ?!
0
0
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Инспектор Гатжет07 сентября 2017, 15:26
Я бы посоветовал ей пальную лампу,сердито и дешево.
0
1
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Наташа07 сентября 2017, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
Ей всего 25 лет, а я думала, что ей за 40. В таком случае нет у неё никаго опыта в работе!!
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А зарплата наверное хорошая!
0
1
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Горожанин07 сентября 2017, 15:36
Наташка, не парься, твою красоту ничто не испортит, даже волосатая грудь.
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Форвард07 сентября 2017, 15:43
Может кто поможет ей сделать безболезненную депиляцию?)
0
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Горожанин07 сентября 2017, 15:44
А как устроится на такую работу?
0
1
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Горожанин07 сентября 2017, 15:50
Этот вопрос нужно вынести, на совет министров РТ, и обратится в ГД РФ, для выделения бюджета. Желательно обратиться к Жириновскому!
0
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Горожанин07 сентября 2017, 15:51
Ой,а эпиляцию какую? На ногах или в зоне бикини?
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