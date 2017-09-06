Генпрокуратура направила в суд дело водителя автобуса, попавшего в ДТП под Заинском

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего водителя автобуса «Неоплан» Александра Ижмукова, который попал в смертельное ДТП под Заинском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Заинский районный суд.

Напомним, ДТП случилось в 00:40 2 июля на 52-м км автодороги Альметьевск—Заинск. Автобус Neoplan, принадлежащий ЕКА, с 28 пассажирами выполнял междугородний рейс Самара—Ижевск. Примерно в 9 км от Заинска на трассе автобус столкнулся с движущимся впереди него автопоездом — автомобилем «КамАЗ», который буксировал на жесткой сцепке неисправный большегруз MAN. От удара автобус опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек.