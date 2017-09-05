В Татарстане депутат прикинулся инвалидом, чтобы получать пенсию

В Апастовском районе Татарстана депутат одного из сельских поселений обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат на сумму более 1,8 млн рублей (ст.159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что в марте 2008 года депутат представил в фонд социального страхования подложные документы о частичной утрате профессиональной трудоспособности в связи с несчастным случаем.

- В итоге депутат с 2008 по 2017 год незаконно получил из бюджета выплаты на сумму более 1,8 млн рублей, - отметили в ведомстве.

Сообщается, что свою вину народный избранник признал и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.