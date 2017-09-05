В Казани будут судить официанта из Грузии, который из-за девушки трижды ударил ножом парня

В Казани будут судить 23-летнего гражданина Грузии, работавшего официантом в ресторане "Хинкали", который 2 апреля после ссоры из-за девушки в ночном клубе на улице Баумана трижды ударил ножом 28-летнего парня. О скором начале процесса сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

- 2 апреля около 2 ч в помещении ночного клуба, расположенного на улице Баумана, между обвиняемым и посетителем заведения произошёл конфликт из-за девушки. После того как сотрудники охраны ночного клуба выпроводили конфликтующих посетителей из помещения кафе, обвиняемый с подельниками избили молодого человека и нанесли ему неустановленным колюще-режущим предметом не менее трех ударов в живот, - сообщили в прокуратуре.

После этого житель Грузии вместе с друзьями скрылись, а потерпевшего с проникающим ранением брюшной полоси госпитализировали в больницу.

По данному факту было возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору", подореваемый в течение нескольких часов был задержан. Свою вину он признал частично, уголовное дело направлено в суд.

Сейчас также продолжается расследование уголовного дела в отношении друзей жителя Грузии, вместе с которым он напал на потерпевшего.