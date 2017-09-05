Минздрав РТ запретил поднимать «шумиху» вокруг бэби-бокса

Министерство здравоохранения Татарстана дал поручение перинатальному центру Набережных Челнов не поднимать в СМИ «шумиху» вокруг бэби-бокса. Об этом рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Камского детского медицинского центра (КДМЦ) Диляра Эстрина, передает издание «Красная Весна».

Так, по ее словам, 17 августа в бэби-бокс подкинули годовалую девочку. А информация в СМИ впервые об этом появилась 29 августа от службы опеки и попечительства Челнов. Отмечается, что это вызвано указанием Минздрава не популяризировать бэби-бокс.

- Каждый случай подкидывания в бэби-бокс порождает следующего подкидыша, - поясняет Эстрина.

Как отметила начальник юридического отдела медицинского центра Земфира Фазылова, бэби-бокс сейчас находится в так называемой «серой» правовой зоне, то есть за подкидывание годовалого ребенка мать не понесет уголовного наказания.

- Сейчас в бэби-бокс имеют право подкинуть ребенка любого возраста, лишь бы он умещался в ящике, - сказала она.

Напомним, бэби-бокс при Камском детском медицинском центре был открыт в мае 2015 года. 27 января текущего года туда подкинули первого ребенка.

Справка



Беби-бокс - специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка. Младенца кладут в бокс, закрывают дверцу, через 30 секунд она блокируется, и снаружи открыть ее уже невозможно. В этот момент персонал больницы узнает по тревожному звонку и миганию лампы, что бэби-бокс кто-то открывал. Около бэби-бокса нет ни видеокамер, ни охраны.



Матерям, оставившим своих детей, не грозит уголовная ответственность — если на младенце нет повреждений. Ребенку будет присвоен статус подкидыша, в дальнейшем ребенок попадает в базу на усыновление.