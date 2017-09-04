Девочка из Казани выиграла 1 млн рублей на шоу «Битва талантов»

13-летняя девочка из Казани Милана Павлова выиграла на шоу "Битва талантов", который показывали на телеканале "Муз-ТВ", 1 млн рублей, об этом сообщается на официальной странице конкурса. Сам финальный выпуск был показан 2 сентября.

Кастинг шоу - проекта Академии популярной музыки Игоря Крутого - проходил в начале июня сразу в нескольких городах, в том числе и в Казани, всего в программе приняли участие 74 участника в возрасте от 10 до 16 лет, в том числе восемь из столицы Татарстана.

В финале Милана Павлова исполнила песню на тувинском языке, в итоге жюри не смогло выбрать одну победительницу, приняв решение объявить победительницами как девочку из Казани, так и студентку Академии популярной музыки Игоря Крутого 11-летнюю москвичку Марию Мирову, каждая девочка получила по 1 млн рублей.