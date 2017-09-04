Минниханов потребовал снизить давление на малый бизнес в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на совместном заседании Совбеза и Экономического совета РТ заявил о необходимости снизить давление на малый бизнес, за последний год республика снизила свои результаты в национальном рейтинге делового климата. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РТ.

- Особую озабоченность вызывает увеличение доли компаний, столкнувшихся со случаями давления со стороны органов власти или естественных монополий, — сказал Минниханов.

По его словам, количество субъектов бизнеса, заявивших о таком давлении, выросло на 12%, «и это не единственный рейтинг, который фиксирует данную тенденцию».

По мнению Минниханова, вопросам улучшения состояния инвестиционного климата в республике и снижения административного давления на бизнес нужно уделить самое пристальное внимание.

- Здесь нужна кропотливая работа всех органов власти, — сказал он. — Нам необходимо работать с предпринимателями, иметь с ними тесный контакт. Предприниматели — это те граждане, которые хотят работать и зарабатывать, платить налоги, создавать рабочие места. В целом это требует от нас системного подхода. Во многих муниципальных районах мы еще не видим хорошего отношения к инвесторам.