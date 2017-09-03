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Блоги ProKazan.ru: экономия на бездомных животных убивает волонтеров и зачем нужен приют

Блоги ProKazan.ru: экономия на бездомных животных убивает волонтеров и зачем нужен приют
16+
Фото: ProKazan.ru
В этой рубрике мы пишем о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале

Сегодня главная по рубрике «Блоги» - Ольга Плешкова, корреспондент портала ProKazan.ru

Пару дней назад ко мне обратились знакомые зоозащитники с просьбой о помощи. В июне мы писали о приюте Оксаны Колпаковой, животные которой после ее смерти умирали от голода. Оказалось, что беда может повториться: одна из казанских зоозащитниц, Флора Сафиуллина, сейчас борется за свою жизнь. В ситуации, когда с одной стороны одолевает рак, а с другой - отказывает единственная почка, женщина попросила не бросать ее 50 подопечных.

- Я выдохлась, - написала Флора в последний раз, когда обратилась к своим единомышленникам. - Если меня не станет, хотя бы животные не окажутся на улице. А бездомышей сколько у меня... Ужас ведь... Я не успеваю выставлять посты...

Когда общественную работу вынуждены делать неравнодушные

Этот блог - не просто отклик на просьбу о помощи. Я бы хотела поднять вопрос о том, почему в Казани деятельность по спасению бездомных животных полностью лежит на плечах жителей города. Активисты ловят животинок, отправляют их на стерилизацию, лечение и оформляют по передержкам, какие-то будки колотят сами. Это хрупкие девушки, у которых чаще всего нет профессиональных знаний по дрессировке или зоо биологии. У них есть только огромное желание сохранить жизнь живому существу. Поэтому они лазят по помойкам, собирая котят, тащат на себе доски для новых вольеров, в дождь и холод отправляются кормить своих подопечных.

И конечно, гробят свое здоровье.

Все это должны делать специальные муниципальные службы. Я подчеркну: муниципальные. Но у нас официально исполком  направлением  безнадзорных животных не занимается. Вся работа возложена на частную компанию “Ветдом”. Деньги организации выделяются по итогу работы.

А зоозащитники этот “Ветдом” боятся, как огня.

Приют “Ветдом” располагается в поселке Мирном. Официально они отлавливают животных, стерилизуют, содержат их в приюте до выздоровления и отпускают на волю. Однако уже не раз компания оказывалась в центре скандала, когда собак вместо отлова расстреливали, причем вместе с домашними питомцами, а отловленных животных морили голодом.

- В последний раз мы были у них 22 декабря, - рассказала мне зоозащитница Эльвира Гизатулина. - К ним так просто не попадешь, мы пришли с участковым, но даже с ним нас не пускали. Мы пошли и встретили жесткое сопротивление со стороны охранника и ветврача, выпихивали нас локтями, ногами, чем только можно.

Эльвира вспоминала, что в приюте на тот момент находились около 200 собак в уличных вольерах.

- Суки с кобелями вместе, мелкие собачонки вместе с крупными, маленькие щенки совсем на голом льду, все скулят, миски пустые, да и незаметно, что там недавно была еда. В вольерах кал собачий с опилками. Непонятно, где у них выдерживается карантин. Следовательно и здоровые, и больные все вместе и нет никакой вакцинации и стерилизации. Да там вообще персонала не было, даже тупо уборщицы или кормящего, не говоря уж о врачах.

Однажды мы и сами съездили на место. За высоким забором и наглухо запертыми железными воротами стояла… полная тишина. Странно, ведь собаки, при приближении неизвестных, должны, как минимум, залаять. По указанному номеру телефона никто не отвечал. Через полчаса хождений возле ворот к нам подошел охранник и попросил уйти: пускать не положено. Мужчина дважды уходил с кем-то посоветоваться и в итоге объяснил свое требование карантином.

Одни помогают, вторые обворовывают

Утверждать, что за стенами “Ветдома” творится живодерство однозначно нельзя - нет доказательств. Однако такая закрытость заведения доверия ему не придает. Вот и приходится казанцам создавать свои мини-приюты для беспризорных животных. В Казани их около десятка, и среди них нет ни одного государственного.

- Мы обращались в мэрию, к президенту Татарстана, а затем России с просьбой выделить участок земли под постройку приюта для бездомных животных, - жаловалась мне зоозащитница Альбина Истоцкая. - Описывали все плюсы этого проекта. Но у городских властей места для бездомных животных не нашлось. Нам отказали везде. "Нецелевое растрачивание ресурсов" - таков был ответ. Тем временем, возводятся многоэтажки, вырубаются гектары леса для строительства коттеджных поселков, строятся парковки… Тогда на помощь приходит аренда дома под приют. Найти такой дом тоже непросто. Не все желают сдавать свою недвижимость под это. Вот так и появляются "частные мини приюты"

На их содержание, конечно, тоже нужны средства. Эти приюты живут только на энтузиазме небольшой группы людей и благотворительные сборы. Но не все, далеко не все люди готовы отдавать пожертвования, и их можно понять: слишком много в наше время развелось мошенников. А регулярные отчеты в группах хоть и делаются, но все-таки далеки от официальной бухгалтерии. Более того, маленькие приюты обворовывают: в июле неизвестные украли материалы для строительства вольеров в приюте “Старк”.

Зачем нам нужен приют

Кто-то спросит, а зачем нам официальный приют для безнадзорных животных? Вроде как, неравнодушные и так готовы помогать безвозмездно, а тут им ведь и животных содержать, и зарплату людям платить придется?

Во-первых, это бухгалтерия. Совестливость зоозащитников - это хорошо, но только официальные счета способны дать полную картину, сколько денег поступает и на что расходуются средства. А это повышает уровень доверия людей.

Во-вторых, заниматься животными, а особенно собаками, должны профессионалы. Люди, которые имеют навыки дрессировки, разбираются в зоопсихологии, имеют необходимую экипировку. А не молодые девочки, лазающие в зарослях крапивы в поисках щенков, которых потом просто некуда деть.

В-третьих, приюты занимаются стерилизацией и последующей отметкой животного. Как правило, это цветная сережка в ухе. Дело в том, что стерилизованное животное, даже выпущенное на свободу, становится неопасным для человека. Все дело в гормонах, и в этом случае мы решаем проблему не только с бесконтрольным размножением, но и агрессивностью животных.

Ну и в-четвертых, это, конечно, забота о самих зоозащитниках. Нехорошо, когда жизни десятки живых существ висят на одной шее. Иногда дело всей жизни оборачивается слишком дорогой для хорошего человека ценой. И чтобы не довести до этого, нужно просто работать сообща и не доводить до края.

У Казани для себя денег нет, зато у немцев для Казани - есть

Но надежда есть. Пока чиновники считают строительство приюта для безнадзорных животных “нецелевым растрачиванием”, в Высокогорском районе республики всего в 35 километрах от Казани началось строительство приюта для безнадзорных животных. Деньги выделяет немецкий благотворительный фонд "Помощь собакам из России".

На земельном участке площадью 5 га появятся отдельные вольеры для взрослых собак, корпус для животных-инвалидов, площадка для занятий собак с кинологами, зона карантина, вольеры для щенков и ветеринарная клиника. Часть вольеров построят до первых холодов, чтобы была возможность дать кров сотне здоровых собак.

Ольга Плешкова, 04.09.2017, 18:03
Тэги: Блоги
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Комментарии

Юр04 сентября 2017, 18:30
Призываем власти повернуться лицом к этой проблеме. Наша семья стерилизовала и определила в семьи несколько бездомных кошек и собак. Но на большее мы не способны финансово. Животные нуждаются в помощи людей. Они беззащитны! Скоро зима. Пожалуйста, не отворачивайтесь от бездомных животных, господа депутаты!
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Горожанин04 сентября 2017, 18:36
Никогда в жизни не содержал ни одного домашнего животного и, соответственно, никогда не выбрасывал. Откуда-то они же берутся.
1
3
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Горожанин04 сентября 2017, 18:41
Наверно отщепляются путем мутаций из чьих-то позвоночников или приходят с дождем.
0
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Горожанин04 сентября 2017, 18:47
Кто-то коллекционирует марки, кто-то собак. Каждому свое.
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Горожанин04 сентября 2017, 18:52
Есть мнение специалистов,что стерилизованные самки становятся агрессивной. Хватит бред писать. А в столь любимой Германии их не выпускают из приютов обратно. Их или отдают новым хозяевам или усыпляют. И они там не бегают по помойкам и не собирают вёдрами собак и кошек. И не строят ради этого новые приюты. И все приюты там существуют за счёт пожертвований и волонтеров.
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Горожанин04 сентября 2017, 18:54
В том смысле, что не хнычьте, посвящая свою жизнь чему-то, раз уж это вам так близко, взывая к неравнодушию именно к вашему образу жизни, иначе может показаться, что это очередной сизифов камень.
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Горожанин04 сентября 2017, 19:10
Удалите мои комменты, это так, защитный рефлекс, я хотел что-нибудь интересного почитать, а Вы мне опять про чьи-то проблемы. Не хочу вторгаться в чью-то жизнь, делайте что хотите.
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Доктор04 сентября 2017, 19:27
Зоошиза такая зоошиза
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Доктор04 сентября 2017, 19:27
Город - ареал обитания человека.
А сердобольные могут набрать скотину домой и жить в свинарне.
Остальных - усыпить
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Доктор04 сентября 2017, 19:28
И хватит постоянно нести бред про "выброшенок".
Породистая скотина не проживет и двух зим на улице.
Собака - это просто одомашненное животное, живущее рядом с человеком.
И излишки популяции должны уничтожаться, также, как и крысы и прочий шлак
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Горожанин04 сентября 2017, 19:40
Каждому зоошизику взять по одной собаки домой и проблема решена.
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