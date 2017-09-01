В Казани женщина-таксист убила мужа и увезла его тело вместе с молодым другом в Кадышево

В Казани у поселка Кадышево было найдено тело 40-летнего мужчины, который умер от удара в голову. Тело пролежало на пустыре около суток. Как сообщает KZNLIVE, по подозрению в совершении преступления была задержана жена мужчины и ее 27-летний знакомый.

По имеющейся информации, женщина является таксистом, на данный момент она находится под арестом.