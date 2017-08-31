«Скульптор не видел таких тел». В музее рассказали про восковые фигуры близняшек из Казани

В казанском музее «Веришь или нет» рассказали про установку восковых фигур близняшек из Казани. Как сообщил порталу ProKazan.ru куратор музея Александр Донской, девочки популярны в Казани, поэтому организаторы музея решили сделать что-то в стиле мадам Тюссо.

- Мы пригласили опытного специалиста по воску и силикону. Он снял все мерки. Уже через пару недель фигуры будут выставлены на постоянной основе, - рассказал Донской.

Так, по словам куратора музея, скульптор, который снимал мерки с близняшек, никогда не видел таких прекрасных тел.

- Все было согласовано с этими милыми невинными девушками. Скульптор много раз снимал слепки с мировых звезд, но говорит, что никогда не видел таких прекрасных тел и лиц, - добавил Александр Донской.

Напомним, на днях в социальных сетях появились фото, что в Казани в музее «Веришь или нет», который открылся в бывшем здании Татфондбанка на улице Баумана, появились восковые фигуры двух блиняшек, которые снялись в откровенной фотосессии на набережной для блогера Амирана Сардарова.

Кстати, журналист ProKazan.ru первым побывал в этом необычном музее и своими глазами увидел чупакабру, залез в сердце кита и опробовал ботинки 56 размера. Сотрудники корпорации развлечений “Big-Funny” на протяжении 17 лет собирали коллекцию всего самого редкого и необычного, объездив свыше 80 стран мира.