В Татарстане вожатого лагеря обвиняют в доведении школьников до попытки суицида

В Мамадышском районе Татарстана 20-летнего вожатого лагеря считают виновным, из-за действий которого школьники пытались покончить с собой. Об этом пишет mamadysh-rt.ru со ссылкой на помощника прокурора Мамадышского района Шамиля Гилемханова.

Установлено, что молодой человек, являясь воспитателем в детском оздоровительном лагере, не исполнял свои обязанности и принуждал воспитанников «к необоснованно высоким физическим нагрузкам, в результате чего последние испытали моральную и физическую боль».

В результате двое мальчиков 11 и 13 лет не выдержали жестокого обращения и нанесли себе травмы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего».