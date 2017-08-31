В Казани задержали директора промбазы, где от удара током погиб 15-летний школьник

В Казани 29 августа на рабочем месте задержали директора промышленной базы Равиля Х., где от удара током погиб 15-летний школьник, передает kznlive.ru.

- Он подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть человека, - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, трагедия произошла 5 июля текущего года. 15-летний Адель И. получил смертельный удар током на временной подработке на территории промышленной базы на улице Крутовская.

Позже выяснилось, что подросток по просьбе матери был неофициально трудоустроен директором предприятия за неделю до трагедии. По предварительной версии, находясь на рабочем месте, молодой человек нажал на кнопку выключения весов аппарата по фасовке соли и в следующий момент получив удар током, потерял сознание. Будучи доставлен в больницу, он скончался.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».