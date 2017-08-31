СМИ: в России перейдут на дорожные знаки меньшего размера

Изменения в госстандарты планируется внести уже до конца этого года

До конца года в государственные стандарты внесут изменения, которые будут предусматривать установку по всей России уменьшенных дорожных знаков. Соответствующее решение было принято на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передают «РИА Новости».

- Поддержали решение — вывести из эксперимента в постоянное законное использование уменьшенные знаки, - сообщил руководитель департамента Москвы Максим Ликсутов.

Отметим, что знаки уменьшенного размера (50 на 50 и 40 на 40 сантиметров) появились уже на пяти улицах Москвы.

На заседании также поддержали предложение сократить число знаков на улицах.

- Это касается знаков, которые носят вспомогательный характер. Знаки, связанные с указанием парковки и различной дополнительной информацией, - добавил он.