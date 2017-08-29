В Казани парень утопил в подвале дома мужчину, попросившего у него сигареты

В Казани пьяный 22-летний Руслан Жирнов утопил в затопленном подвале дома по улице улице Качалова 37-летнего знакомого, который попросил у него сигареты, об этом сообщили сегодня в Следственном комитете.

По данным следствия, в ночь на 26 августа Жирнов пошел в магазин, у подъезда он встретил 37-летнего пьяного знакомого, попросившего у него сигареты, однако парень отказался их ему дать.

- В магазине обвиняемый обнаружил, что забыл деньги и вернулся домой. В подъезде он снова встретил потерпевшего, который опять стал требовать у него сигареты, а затем стал оскорблять его. В ответ Жирнов ударил мужчину по лицу, тот упал и потерял сознание. Решив, что он умер, обвиняемый утащил его в затопленный подвал, раздел и бросил в воду, после чего ушел, а потерпевший захлебнулся, - рассказали в СК.

Сейчас ранее неоднократно судимый Жирнов арестован, свою вину он частично признал, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".