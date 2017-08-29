Полиция начала искать двух жителей Дербышек, которые подожгли дом с убитым пенсионером

В Казани полиция объявила в розыск двух жителей поселка Дербышки - 31-летнего Андрея Оладошкина и 36-летнего Максима Новикова - которых подозревают в том, что они 20 августа зарезали 67-летнего пенсионера, а после подожгли дом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, двое подозреваемых и пенсионер выпивали алкоголь в доме в садоводческом товариществе "Виктория-Заречье", в ходе ссоры более старшего мужчину убили, нанеся несколько ударов острым предметом в грудь. После этого дом был подожжен при помощи легковоспламеняющейся жидкости.

Пожарные потушили огонь, в СК возбудили дело по статье "Убийство". Подозреваемые были объявлены в розыск.

Следователи просят людей, знающих, где могут скрываться подозреваемые, обратиться в правоохранительные органы.