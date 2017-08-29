Метеорологи КФУ прогнозируют продолжение лета в Татарстане

Сейчас среднесуточные температуры летние — выше 15 градусов

Летняя погода в Татарстане продержится примерно еще неделю. Об этом сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, передает пресс-служба вуза.

Так, по его словам, сейчас среднесуточные температуры летние — выше 15 градусов.

- Лето продолжается. Осень начнется тогда, когда среднесуточная температура будет ниже 15 градусов, - отметил Переведенцев.

Однако уже 3-4 сентября в Татарстан придут циклоны с дождями, а 5 сентября температура резко понизится — ночью до 9 градусов, днем до +14 градусов.

- Бабье лето в республике стоит ждать во второй половине сентября после ненастных дней, - добавили метеорологи.